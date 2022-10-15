«Торино» с Миранчуком в концовке проиграл дерби «Ювентусу»

Туринское дерби в 10-м туре Серии А получилось упорным и держало болельщиков в напряжении до последних минут. Алексей Миранчук первым обострил, но попал в голкипера. В конец первого тайма уже «Ювентус» создавал моменты. Но все же на табло оставались гореть нули. Миранчук снова был в центре внимания, его отличный пас на Николу Влашича едва-едва не стал голевым. Хавбек также и сам пробивал, но не попал по высоте. В ответной атаке «старая синьора» забила. Хуан Куадрадо подал с правого фланга, Данило головой продлил полет мяча, а Душан Влахович в падении внес его в сетку.

«Ювентус» победил 1:0 и с 16 очками вырвался на седьмое место. Его соперник 10-й (11 баллов).

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