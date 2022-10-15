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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» с Миранчуком в концовке проиграл дерби «Ювентусу»

15 Октября 2022 • 20:58 Комментировать (3)
Торино
0:1
Ювентус
окончен

Туринское дерби в 10-м туре Серии А получилось упорным и держало болельщиков в напряжении до последних минут. Алексей Миранчук первым обострил, но попал в голкипера. В конец первого тайма уже «Ювентус» создавал моменты. Но все же на табло оставались гореть нули. Миранчук снова был в центре внимания, его отличный пас на Николу Влашича едва-едва не стал голевым. Хавбек также и сам пробивал, но не попал по высоте. В ответной атаке «старая синьора» забила. Хуан Куадрадо подал с правого фланга, Данило головой продлил полет мяча, а Душан Влахович в падении внес его в сетку.

«Ювентус» победил 1:0 и с 16 очками вырвался на седьмое место. Его соперник 10-й (11 баллов).

Протокол игры  
Торино0:1Ювентус
  74'Влахович Душан (0:1)
Ми­лин­ко­вич-Са­вич ВаняДжиджи Коффи 79' (Синго Вилфред ( 79') Шуурс ПеррРодригес РикардоЭйна Ола 79' (Зима Давид ( 79') Лазаро Валентино  90'Лукич СашаЛинетти Кароль  60' 78' (Карамо Янн ( 78') Миранчук АлексейРадоньич Неманья 70' (Пеллегри Пьетро ( 70') Влашич Никола
Запасные: Риччи СамуэлеБериша ЭтритИлкхан ЭмирханСек ДембаБайейе БрайанГарбетт МэттьюВойвода МергимДжемелло ЛукаАдопо НдариБуонджорно Алессандро
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер Глейсон 52' (Бонуччи Леонардо ( 52') Алекс СандроКуадрадо ХуанКостич ФилипМаккенни УэстонЛокателли МануэльРабио АдриенКин Мойзе 73' (Милик Аркадиуш ( 73') Влахович Душан 90' (Паредес Леандро ( 90')
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльПинсольо КарлоФаджоли НиколоГатти ФедерикоПерин МаттиаСоуле МатиасМиретти Фабио
15 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

Видео

Удар Миранчука (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Миранчука (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Милинкович-Савич отражает три удара подряд (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Милинкович-Савич отражает три удара подряд (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Локателли бьет под перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Локателли бьет под перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Миранчук бьет выше ворот (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Миранчук бьет выше ворот (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Душана Влаховича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Душана Влаховича (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино
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Комментарии (3)
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sagittarius
15 Октября 2022 в 21:03
Победа есть, а футбола нет. Резюмируя увиденное: игра была равна, играли два гoвна.
Bettega
15 Октября 2022 в 21:10
ща через неделю опять будут мучения
ARTUR
15 Октября 2022 в 21:02
скучнейшее дерби , два середняка мусолили мяч по полю , как деградировал юве... где новые Баджо , Дель Пьеро ??7 Алегри у меня язык не поворичивается обвинять , сердняки на поле , отсюда и игра такая.. Торино местами был даже поинтересней .
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