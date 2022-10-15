«Торино» с Миранчуком в концовке проиграл дерби «Ювентусу»

Туринское дерби в 10-м туре Серии А получилось упорным и держало болельщиков в напряжении до последних минут. Алексей Миранчук первым обострил, но попал в голкипера. В конец первого тайма уже «Ювентус» создавал моменты. Но все же на табло оставались гореть нули. Миранчук снова был в центре внимания, его отличный пас на Николу Влашича едва-едва не стал голевым. Хавбек также и сам пробивал, но не попал по высоте. В ответной атаке «старая синьора» забила. Хуан Куадрадо подал с правого фланга, Данило головой продлил полет мяча, а Душан Влахович в падении внес его в сетку.
«Ювентус» победил 1:0 и с 16 очками вырвался на седьмое место. Его соперник 10-й (11 баллов).
Протокол игры
|74'Влахович Душан (0:1)
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи79' (Синго Вилфред (79') •Шуурс Перр•Родригес Рикардо•Эйна Ола79' (Зима Давид (79') •Лазаро Валентино• 90'Лукич Саша•Линетти Кароль 60'78' (Карамо Янн (78') •Миранчук Алексей•Радоньич Неманья70' (Пеллегри Пьетро (70') •Влашич Никола
Щесны Войцех•Данило Луис•Бремер Глейсон52' (Бонуччи Леонардо (52') •Алекс Сандро•Куадрадо Хуан•Костич Филип•Маккенни Уэстон•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Кин Мойзе73' (Милик Аркадиуш (73') •Влахович Душан90' (Паредес Леандро (90')
15 октября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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