Тарделли: «Ювентус сконфужен и потерян»

Бывший футболист туринского «Ювентуса», чемпион мира 1982 года Марко Тарделли, переживает за ситуацию в клубе. Он уже намекал на то, что «Ювентусу» пора расстаться с Массимилиано Аллегри, и теперь он пояснил, почему считает так. Впрочем, по словам Тарделли, дело не только в тренере.

- «Ювентус» выглядит все более сконфуженным, потерянным, нет решений, ни на поле, ни вне поля. Всё как-то туманно, нерешительно. Тут все виноваты, Аллегри, игроки и все общество в целом. Были совершены большие ошибки, как расставание с Мароттой и Пирло, - считает Тарделли, слова которого цитирует La Stampa.