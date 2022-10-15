​Фанаты «Торино» подписывают петицию за сохранение Аллегри в «Ювентусе»

На фоне плохих результатов болельщики «Ювентуса» в социальных сетях всё чаще используют хэштег «Аллегри аут». Между тем, итальянское комедийное шоу Le Iene составило петицию за то, чтобы Аллегри оставался у руля «старой синьоры». Представили программы отправились собирать подписи… на стадион «Торино» перед дерби. Разумеется, фанаты «быков» активно подписывали эту петицию.

Следить за развитием событий на поле в дерби между «Торино» и «Ювентусом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Напомним, что на неделе «Ювентус» проиграл в гостях у «Маккаби» - 0:2.