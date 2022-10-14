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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в АПЛ

14 Октября 2022 • 01:28 Комментировать
Торино
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Ювентус
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15.10 19:00

Хавбек «Ювентуса» Уэстон Маккенни, вероятно, покинет клуб в январе.

Информация о возможном уходе американца появилась в итальянской прессе несколькими днями ранее. Сведения подтвердил известный инсайдер Николо Скира, утверждающий, что Маккенни не входит в планы руководства, поэтому продажа 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно кажется всё более реальным раскладом. Полузащитник с высокой вероятностью окажется в английской Премьер-лиге.

Уэстон Маккенни перебрался в «Ювентус» из «Шальке 04» летом 2021 года за 20,5 млн евро. В текущем сезоне футболист сборной США отыграл за коллектив Массимилиано Аллегри 12 матчей, по разу отметившись голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023
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