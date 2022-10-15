Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук и Влашич выйдут на матч с «Ювентусом» с первых минут

15 Октября 2022 • 18:20 Комментировать
Торино
...
Ювентус
1 3.10 X 3.00 2 2.70
Через 0 ч. -2 мин.

В субботу вечером в десятом туре Серии А пройдёт дерби – «Торино» против «Ювентуса». В составе «быков» с первых минут на поле выйдет российский полузащитник Алексей Миранчук. Также в основной состав команды попал хавбек Никола Влашич, которого в России знают главным образом по выступлениям за московский ЦСКА.

Дерби между «Торино» и «Ювентусом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Не пропустите!

На текущий момент «Торино» занимает 11-е место в таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Никола Влашич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Монца Монца
1
0
2.37 3.30 3.15
Видео
15.10.22 в 19:00
Торино Торино
Ювентус Ювентус
2.90 3.25 2.60
Видео
15.10.22 в 21:45
Аталанта Аталанта
Сассуоло Сассуоло
1.68 4.10 5.00
Видео
16.10.22 в 13:30
Интер Милан Интер Милан
Салернитана Салернитана
1.29 6.40 9.40
Видео
16.10.22 в 16:00
Специя Специя
Кремонезе Кремонезе
2.46 3.45 2.90
Видео
16.10.22 в 16:00
Лацио Лацио
Удинезе Удинезе
2.10 3.65 3.40
Видео
16.10.22 в 19:00
Наполи Наполи
Болонья Болонья
1.35 5.40 8.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
18:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил состав на игру с «Торино»
18:30 · Италия. Серия А
«Торино» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:20 · Италия. Серия А
Миранчук и Влашич выйдут на матч с «Ювентусом» с первых минут
18:00 · Италия. Серия А
«Эмполи» остановил победную серию «Монцы»
17:42 · Италия. Серия Б
​В Серии Б футболист специально шипами бутсы поцарапал голову соперника
15:52 · Англия. Премьер-лига
«Интер» не исключает полноценный выкуп Лукаку
15:48 · Италия. Серия А
​«Интер» во время чемпионата мира может провести сбор в Саудовской Аравии
15:44 · Италия. Серия А
Аллегри не будет уволен, даже если «Ювентус» проиграет «Торино»
13:50 · Италия. Серия А
Дюмфрис назвал первый день в «Интере» кошмаром
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «ПСЖ» нацелились на топ-игрока с ценником 120 миллионов
12:26 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта причина срыва трансфера Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед»
10:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Лаутаро Мартинеса 1
10:20 · Италия. Серия А
«Реал» и «Барселона» претендуют на итальянского топ-полузащитника
08:51 · Италия. Серия Б
Черышев забил три гола в пяти матчах за «Венецию»
07:44 · Италия. Серия А
Агент Бийола высказался о возможном трансфере в «Интер»
Все новости
Рекомендуем