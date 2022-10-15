Миранчук и Влашич выйдут на матч с «Ювентусом» с первых минут

В субботу вечером в десятом туре Серии А пройдёт дерби – «Торино» против «Ювентуса». В составе «быков» с первых минут на поле выйдет российский полузащитник Алексей Миранчук. Также в основной состав команды попал хавбек Никола Влашич, которого в России знают главным образом по выступлениям за московский ЦСКА.

Дерби между «Торино» и «Ювентусом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Не пропустите!

На текущий момент «Торино» занимает 11-е место в таблице Серии А.