Аллегри: «Ювентус» сделал шаг на пути к выходу из кризиса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в туринском дерби (1:0).

Единственный гол в матче против «Торино» на 74-й минуте забил Душан Влахович.

«Сегодня ребята показали, что способны быть одним сплочённым коллективом. Мы действовали организованно, контролировали игру, много били по воротам. Я очень доволен, особенно учитывая тот факт, что это наша первая выездная победа в сезоне. Мы не смогли забить в гостях в трёх последних матчах, и сегодня пришлось проявить характер.

Мы сделали небольшой шаг на пути к выходу из трудной ситуации, в которой оказались. Я не сомневаюсь, что рано или поздно мы добьёмся своего, нам нужно продолжать в том же духе», – заявил в интервью DAZN рулевой «бьянконери».