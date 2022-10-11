Генеральный директор «Ювентуса» встал на защиту Аллегри

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене высказался о перспективах Массимилиано Аллегри на посту наставника «бьянконери».

«Нам нужно заново открыть для себя дух «Ювентуса». Мы полностью уверены в Аллегри, в данный момент не нужно искать виновника неудачных результатов», – приводит слова функционера сайт известного журналиста Джанлуки ди Марцио. По его словам, клубу нужно пройти этот сложный этап и не искать оправдания, несмотря на серьёзность потерь Федерико Кьезы и Поля Погба.

Отметим, что прямо сейчас «Ювентус» уступает «Маккаби» из Хайфы со счётом 0:2 к перерыву игры четвёртого тура Лиги чемпионов. Поражение в Израиле может сильно поменять мнение руководства «бьянконери».

