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Чемпионат Италии. Серия А

Генеральный директор «Ювентуса» встал на защиту Аллегри

11 Октября 2022 • 20:42 Комментировать
Торино
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Ювентус
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15.10 19:00

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене высказался о перспективах Массимилиано Аллегри на посту наставника «бьянконери».

«Нам нужно заново открыть для себя дух «Ювентуса». Мы полностью уверены в Аллегри, в данный момент не нужно искать виновника неудачных результатов», – приводит слова функционера сайт известного журналиста Джанлуки ди Марцио. По его словам, клубу нужно пройти этот сложный этап и не искать оправдания, несмотря на серьёзность потерь Федерико Кьезы и Поля Погба.

Отметим, что прямо сейчас «Ювентус» уступает «Маккаби» из Хайфы со счётом 0:2 к перерыву игры четвёртого тура Лиги чемпионов. Поражение в Израиле может сильно поменять мнение руководства «бьянконери».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Маурицио Арривабене
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