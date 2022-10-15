«Ювентус» объявил состав на игру с «Торино»

Центральным матчем субботы в итальянском чемпионате Серии А является дерби Турина, «Ювентус» встречается с «Торино». Накануне игры наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своей команды на предстоящий матч.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо, Маккенни, Локателли, Рабио, Костич, Кин, Влахович.

Матч между «Торино» и «Ювентусом» в рамках десятого тура итальянского чемпионата Серии А начнется в 19 часов по московскому времени, следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.