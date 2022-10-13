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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» приостановил все переговоры о контрактах

13 Октября 2022 • 17:53 Комментировать
Торино
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Ювентус
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15.10 19:00

«Ювентус» переживает кризис – команда занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А и имеет низкие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Маккаби» из Хайфы (0:2). Все мысли представителей туринского клуба сейчас сосредоточены на выходе из кризиса. По этой причине, как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» приостановила все переговоры по продлению контрактов.

Ближайший матч Серии А «Ювентус» проведёт 15 октября – против «Торино». Сообщалось, что к дерби команда Массимилиано Аллегри будет готовиться на базе в закрытом режиме.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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ТОРИНО ЮВЕНТУС
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