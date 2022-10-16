Сербский наставник «примирил» сербскую «диаспору» «Торино» и «Ювентуса»

Центральным матчем десятого тура итальянского чемпионата Серии А стал субботний поединок между «Торино» и «Ювентусом» - туринское дерби. Несмотря на очевидный кризис, подопечным Массимилиано Аллегри удалось отпраздновать важную победу благодаря голу Душана Влаховича.

А помимо автора единственного гола, на поле оказались еще четверо сербских футболистов - одноклубник Влаховича Филип Костич, а также футболисты «Торино» Ваня Милинкович Савич, Саша Лукич и Неманья Радонич.

Такой концентрацией сербских игроков не преминул воспользоваться Драган Стойкович, наставник сербской сборной. Он следил за матчем с трибуны, а после игры собрал соотечественников и отужинал с ними в ресторане.