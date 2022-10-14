​Аллегри: «Это не мой личный вызов»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поддержал Массимилиано Аллегри, несмотря на плохие результаты. Тренер высказался на этот счёт на пресс-конференции.

«Президент дал нам мотивацию, и теперь мы должны быть ещё более сплочёнными. Это не мой личный вызов – в этой ситуации участвуют все. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Команда хорошо поработала в эти два дня, и мы готовы к матчу.

Со стороны может показаться, что команда не сплочена, но я верю, что каждый из нас хочет преодолеть трудности», - сказал Аллегри.

В субботу, 15 октября, «Ювентус» ждёт дерби против «Торино» в рамках чемпионата Италии.