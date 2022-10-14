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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри: «Это не мой личный вызов»

14 Октября 2022 • 16:56 Комментировать
Торино
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Ювентус
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15.10 19:00

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поддержал Массимилиано Аллегри, несмотря на плохие результаты. Тренер высказался на этот счёт на пресс-конференции.

«Президент дал нам мотивацию, и теперь мы должны быть ещё более сплочёнными. Это не мой личный вызов – в этой ситуации участвуют все. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Команда хорошо поработала в эти два дня, и мы готовы к матчу.

Со стороны может показаться, что команда не сплочена, но я верю, что каждый из нас хочет преодолеть трудности», - сказал Аллегри.

В субботу, 15 октября, «Ювентус» ждёт дерби против «Торино» в рамках чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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ТОРИНО ЮВЕНТУС
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