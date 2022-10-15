Влахович устал от «банальных» вопросов про Аллегри

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович рассказал, как команда работает под руководством Массимилиано Аллегри.

«Бьянконери» не лучшим образом начали сезон, показывая неубедительные результаты и в Серии А, и в Лиге чемпионов, но в сегодняшнем дерби против «Торино» смогли добыть три очка (1:0).

После матча у Влаховича спросили, не испытывают ли игроки проблем с работой под руководством Аллегри: «Это слишком банальный вопрос, – с раздражением ответил серб. – Мы без проблем выполняем все указания тренера. Сегодня мы сделали то, что он от нас требовал, и нам нужно продолжать в том же духе. Трудности помогают команде расти, мы становимся лучше, сталкиваясь с проблемами», – цитирует DAZN форварда, забившего единственный гол в матче.