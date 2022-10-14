​Аллегри опроверг слухи о недовольстве игроков «Ювентуса»

Ходят слухи, что большинство игроков «Ювентуса» не поддержали решение готовиться к матчу с «Торино» на базе в закрытом режиме. Главный тренер команды Массимилиано Аллегри дал комментарий на этот счёт.

«Неправда, что кто-то из игроков отказался приехать. Команда не просила отказаться от этого. Здесь нет никакого наказания. Мы вернулись из Израиля в среду в шесть часов вечера, а на следующий день вышли на поле в десять утра.

Мы сосредоточены на том, как покончить с кризисом. Единственный способ сделать это – получить положительные результаты», - сказал Аллегри в пятницу в ходе пресс-конференции.