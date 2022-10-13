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Чемпионат Италии. Серия А

Аморузо: «Ювентус» уже увольнял тренеров по ходу сезона»

13 Октября 2022 • 02:14 Комментировать
Торино
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Ювентус
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15.10 19:00

Туринский «Ювентус» очень неудачно проводит сезон, и над наставником клуба Массимилиано Аллегри сгущаются тучи. Ситуацию прокомментировал бывший нападающий туринского клуба Никола Аморузо, который напомнил, что «Юве» и раньше расставался с тренерами прямо по ходу сезона.

- «Ювентусу» не впервые увольнять тренера по ходу сезона. Но я думаю, что ему еще дадут время, чтобы показать результат. Лично я считаю, что клубу пора менять менталитет, - цитирует слова Аморузо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Аморузо выступал за «Ювентус» с 1996 по 1999 год, а затем в сезоне 2001\2002.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Никола Аморузо
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