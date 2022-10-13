Аллегри отстал от трендов: «Ювентусу» необходимо меняться

«Ювентус» пребывает в серьёзном кризисе, но продолжает верить в Массимилиано Аллегри. Несмотря на все неудачи, сообщается, что он продолжит работу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что происходит в Турине.

Во вторник «Ювентус» проиграл «Маккаби» и упал на четвёртое место в группе Лиги чемпионов. Скорее всего, о выходе в плей-офф турнира можно забыть – 5 очков отставания от «ПСЖ» и «Бенфики» за два тура отыграть почти нереально. Не факт даже, что туринцы заползут на третье место, хотя вряд ли даже такой результат станет утешением для клуба. Вдобавок к этому «Ювентус» проваливается и в Серии А. Сейчас туринцы идут аж восьмыми. Конечно, тут не всё так страшно – даже 10 очков от «Наполи» на дистанции отыграть можно, а уж семь от четвёртого «Милана» тем более. Однако тенденция на лицо.

«Ювентус» не может сетовать на какие-то внешние факторы. Туринцы не могут жаловаться на какое-то невезение. Да и все лидеры плюс-минус в строю, конечно, травмы есть, но их не так много, чтобы на это списывать провал. Кажется, проблема намного глубже.

С одной стороны, «Ювентус» едва ли обладает составом, который можно назвать звёздным по меркам Лиги чемпионов. Лидеры прошлого времени либо ушли, либо постарели. На их места пытались брать игроков на вырост, но по тем или иным причинам они не смогли в полной мере их заменить. При этом «Ювентус» на трансферном рынке тратит серьёзные деньги – почти 400 миллионов евро за три последних сезона. Это не считая зарплат, подписных бонусов, а Анхель ди Мария и Поль Погба, пришедшие свободными агентами, наверняка получили немало. Конечно, «Ювентус» и сам зарабатывает на трансферах, но есть чувство, что туринцы могли тратить деньги с большей пользой.

Тем не менее даже текущий набор футболистов точно не должен проигрывать «Маккаби» или «Монце». Тут сложно обойти вниманием фигуру Массимилиано Аллегри. В 2019-м он покидал «Ювентус» в статусе топ-тренера, которого сватали во все топ-клубы, в том числе «Реал». Многие удивлялись, почему итальянец никого так и не возглавил. В итоге два года Аллегри сидел без работы, а потом вернулся в «Ювентус».

Блеклый прошлый сезон можно было оправдать тем, что Аллегри возвращался в форму, да и уход Роналду видоизменил команду. Однако теперь кажется, что тренер несколько отстал от трендов и не может перестроиться. В последние годы видно, что команды менее статусные в матчах против фаворитов всё реже паркуют автобус. Если раньше большие команды упражнялись в том, как взломать насыщенную оборону, то теперь важнее бороться с прессингом и не допускать контрвыпадов. «Ювентус» с этим просто катастрофически не справляется.

При этом само решение вернуть Аллегри – это большой вопрос к спортивному блоку «Ювентуса», который занимается селекцией и выбором персонала. Чехарда Аллегри/Сарри/Пирло/Аллегри намекает на отсутствие системности. Летом 2021-го просто пошли по пути наименьшего сопротивления, вернув тренера, который добивался результата. Однако само по себе это не работает.

Сейчас «Ювентус» в тяжёлой ситуации. Клубу точно нужно усиливать состав, причём подходить к выбору исполнителей максимально внимательно, чтобы была отдача от новичков. И, как кажется, туринцам пора искать нового тренера. Правда, надо думать не просто о конкретной фамилии, а о подходе. Условно между Маурисио Почеттино и Томасом Тухелем есть разница, не говоря уж о Марсело Бьелсе.

Посмотрим, что будет делать «Ювентус». Пока что виден прежде всего кризис управления, от которого идут остальные проблемы. Тем не менее это не означает, что надо упорно верить в тренера, который когда-то был успешен.

Роман Андреев