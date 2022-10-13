После очередной неудачи в виде поражения от «Маккаби» в Лиге чемпионов «Ювентус» решил готовиться к следующей игре в закрытом режиме на базе. Как сообщает Football Italia со ссылкой на информацию журналиста Ромео Агрести, некоторые футболисты туринской команды не поддержали это решение. Это может свидетельствовать о наличии разногласий внутри команды.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт 15 октября – против «Торино». «Старая синьора» на текущий момент занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Напомним, что после поражения от «Маккаби» шансы «Ювентуса» на выход в плей-офф Лиги чемпионов резко сократились.