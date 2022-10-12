«Ювентус» будет готовиться к следующему матчу на базе, в закрытом режиме

Туринский «Ювентус» планирует полностью закрыться на своей базе, чтобы подготовиться к следующей игре. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб потерпел поражение от израильского «Маккаби Хайфа» со счётом 0:2 в последнем матче Лиги чемпионов.

После этого поражения команда рискует лишиться права выступать в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы, так как на данный момент находится лишь на третьем месте в своей группе, отставая от второй позиции на пять очков за два тура до окончания группового этапа.

В последнем матче чемпионата туринцы также уступили «Милану» ровно с таким же счётом, в связи с чем опустились на восьмую строчку.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт против «Торино». Начало встречи - 15 октября в 19:00.