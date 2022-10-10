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Чемпионат Италии. Серия А

Стала известна главная причина, по которой «Ювентус» не увольняет Аллегри

10 Октября 2022 • 17:11 Комментировать
Торино
...
Ювентус
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15.10 19:00

Стала известна причина, по которой «Ювентус» не хочет расставаться с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, несмотря на неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, увольнение итальянского специалиста обошлось бы «Ювентусу» в слишком крупную сумму денег. Это единственная причина, по которой тренер сохраняет свою работу. Однако также отмечается, что если «старая синьора» не будет претендовать на попадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, руководство туринского клуба решится на увольнение Аллегри.

После девяти туров текущего розыгрыша чемпионата Италии «Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 10 очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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