Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Против «Торино» Кьеза не сыграет точно»

10 Октября 2022 • 23:47 Комментировать
Торино
...
Ювентус
1 3.20 X 3.25 2 2.30
15.10 19:00

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал публике свои планы по поводу Федерико Кьезы, который готовится вернуться на поле в октябре после того, как получил травму в самом начале года, девятого января в игре прошлого сезона против «Ромы». Тогда «Ювентус», проигрывая 1:3, вырвал победу со счетом 4:3, но потерял своего лучшего форварда, в результате чего пришлось срочно инвестировать в покупку Влаховича. И вот сейчас один из творцов триумфа итальянской сборной на Евро-2020 должен вернуться на поле.

- Против «Торино» он не сыграет точно. Ему еще надо вернуть себе уверенность, ему нужно время. Но восстановление идет очень хорошо, - цитирует Аллегри ITASportPress.

Матч против «Торино» состоится 15 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Федерико Кьеза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Лацио Лацио
0
4
2.47 3.40 3.05
Видео
Все матчи
Новости
10 Октября
23:58 · Италия. Серия А
Иммобиле сравнялся с дель Пьеро, Джилардино и Синьори по голам в Серии А
23:47 · Италия. Серия А
Аллегри: «Против «Торино» Кьеза не сыграет точно»
23:45 · Италия. Серия А
«Фиорентина» стала очередной командой, попавшей под каток «Лацио»
23:38 · Италия. Серия Б
Де Росси стал тренером СПАЛа
23:02 · Италия. Серия А
Наставник «Маккаби» считает, что «Ювентусу» не повезло в матче с «Миланом»
22:30 · Италия. Серия А
Лукаку вернётся в строй к концу недели
21:45 · Италия. Серия А
Известен диагноз и сроки восстановления Дибалы
19:09 · Италия. Серия А
Буффон надеется, что Дибала не пропустит чемпионат мира в Катаре
17:57 · Италия. Серия Б
​Де Росси возглавит итальянский клуб - журналист
17:25 · Италия. Серия А
​Осимхен возобновил тренировки
17:11 · Италия. Серия А
Стала известна главная причина, по которой «Ювентус» не увольняет Аллегри
14:47 · Англия. Премьер-лига
​На Локателли появился ещё один претендент в Англии слухи
14:31 · Италия. Серия А
​Рабио задали вопрос о его будущем
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на одного из лидеров «Ромы»
11:47 · Италия. Серия А
«Ювентус» вынес вердикт по Аллегри 7
Все новости
Рекомендуем