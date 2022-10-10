Аллегри: «Против «Торино» Кьеза не сыграет точно»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал публике свои планы по поводу Федерико Кьезы, который готовится вернуться на поле в октябре после того, как получил травму в самом начале года, девятого января в игре прошлого сезона против «Ромы». Тогда «Ювентус», проигрывая 1:3, вырвал победу со счетом 4:3, но потерял своего лучшего форварда, в результате чего пришлось срочно инвестировать в покупку Влаховича. И вот сейчас один из творцов триумфа итальянской сборной на Евро-2020 должен вернуться на поле.

- Против «Торино» он не сыграет точно. Ему еще надо вернуть себе уверенность, ему нужно время. Но восстановление идет очень хорошо, - цитирует Аллегри ITASportPress.

Матч против «Торино» состоится 15 октября.