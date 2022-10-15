«Ювентус» почти полгода не мог победить в гостях

«Ювентус» прервал длительную безвыигрышную серию в гостевых матчах.

25 апреля туринский гранд одолел на чужом поле «Сассуоло» (2:1) в поединке минувшего розыгрыша Серии А, и с тех пор не знал побед вне родных стен. Сегодня команда Массимилиано Аллегри завершила серию неудач, взяв верх в гостевом дерби против «Торино» (1:0) – первая выездная победа в сезоне во всех турнирах. В предыдущих восьми гостевых играх «бьянконери» потерпели шесть поражений и дважды поделили очки с соперниками.

«Ювентус» располагается на седьмой позиции в Серии А с 16 набранными баллами. В групповой стадии Лиги чемпионов туринцы набрали всего три очка после четырёх туров.