Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» почти полгода не мог победить в гостях

15 Октября 2022 • 21:49 Комментировать
Торино
0:1
Ювентус
окончен

«Ювентус» прервал длительную безвыигрышную серию в гостевых матчах.

25 апреля туринский гранд одолел на чужом поле «Сассуоло» (2:1) в поединке минувшего розыгрыша Серии А, и с тех пор не знал побед вне родных стен. Сегодня команда Массимилиано Аллегри завершила серию неудач, взяв верх в гостевом дерби против «Торино» (1:0) – первая выездная победа в сезоне во всех турнирах. В предыдущих восьми гостевых играх «бьянконери» потерпели шесть поражений и дважды поделили очки с соперниками.

«Ювентус» располагается на седьмой позиции в Серии А с 16 набранными баллами. В групповой стадии Лиги чемпионов туринцы набрали всего три очка после четырёх туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Монца Монца
1
0
2.55 3.30 2.80
Видео
Окончен
Торино Торино
Ювентус Ювентус
0
1
3.10 3.00 2.70
Видео
40 мин
Аталанта Аталанта
Сассуоло Сассуоло
0
0
1.68 4.10 5.00
Видео
16.10.22 в 13:30
Интер Милан Интер Милан
Салернитана Салернитана
1.29 6.40 9.40
Видео
16.10.22 в 16:00
Специя Специя
Кремонезе Кремонезе
2.46 3.45 2.90
Видео
16.10.22 в 16:00
Лацио Лацио
Удинезе Удинезе
2.10 3.65 3.40
Видео
16.10.22 в 19:00
Наполи Наполи
Болонья Болонья
1.35 5.40 8.80
Видео
16.10.22 в 21:45
Верона Верона
Милан Милан
4.90 4.00 1.71
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
21:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» почти полгода не мог победить в гостях
21:40 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» сделал шаг на пути к выходу из кризиса» 1
21:32 · Италия. Серия А
Влахович устал от «банальных» вопросов про Аллегри
20:58 · Италия. Серия А
«Торино» с Миранчуком в концовке проиграл дерби «Ювентусу» 5
19:49 · Италия. Серия А
​Фанаты «Торино» подписывают петицию за сохранение Аллегри в «Ювентусе»
18:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил состав на игру с «Торино»
18:30 · Италия. Серия А
«Торино» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 2
18:20 · Италия. Серия А
Миранчук и Влашич выйдут на матч с «Ювентусом» с первых минут
18:00 · Италия. Серия А
«Эмполи» остановил победную серию «Монцы»
17:42 · Италия. Серия Б
​В Серии Б футболист специально шипами бутсы поцарапал голову соперника
15:52 · Англия. Премьер-лига
«Интер» не исключает полноценный выкуп Лукаку
15:48 · Италия. Серия А
​«Интер» во время чемпионата мира может провести сбор в Саудовской Аравии
15:44 · Италия. Серия А
Аллегри не будет уволен, даже если «Ювентус» проиграет «Торино»
13:50 · Италия. Серия А
Дюмфрис назвал первый день в «Интере» кошмаром
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «ПСЖ» нацелились на топ-игрока с ценником 120 миллионов
Все новости
Рекомендуем