Аллегри не будет уволен, даже если «Ювентус» проиграет «Торино»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не будет отправлен в отставку, даже если «старая синьора» уступит в принципиальном матче «Торино», сообщает Tuttosport.

Матч «Торино» — «Ювентус» состоится сегодня, 15 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После девяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Ювентус» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. В Лиге чемпионов дела у команды Аллегри также обстоят не самым лучшим образом. В четырёх проведённых матчах «Ювентус» сумел одержать лишь одну победу и на данный момент замыкает таблицу группы H.

Напомним, что под руководством Аллегри туринский клуб пять раз выигрывал чемпионат Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.