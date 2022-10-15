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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри не будет уволен, даже если «Ювентус» проиграет «Торино»

15 Октября 2022 • 15:44 Комментировать
Торино
...
Ювентус
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Через 2 ч. 40 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не будет отправлен в отставку, даже если «старая синьора» уступит в принципиальном матче «Торино», сообщает Tuttosport.

Матч «Торино» — «Ювентус» состоится сегодня, 15 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

После девяти туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Ювентус» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. В Лиге чемпионов дела у команды Аллегри также обстоят не самым лучшим образом. В четырёх проведённых матчах «Ювентус» сумел одержать лишь одну победу и на данный момент замыкает таблицу группы H.

Напомним, что под руководством Аллегри туринский клуб пять раз выигрывал чемпионат Италии, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Массимилиано Аллегри
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ТОРИНО ЮВЕНТУС
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