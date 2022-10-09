Фанаты «Ювентуса» снова запустили хэштег «Аллегри аут»

Хэштег «Аллегри аут» снова стал популярен в социальных сетях. Фанаты «Ювентуса», используя этот хэштег, усиливают давление на главного тренера команды. «Старая синьора», напомним, в субботу вечером проиграла в гостях у «Милана» со счётом 0:2. Туринцы занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Несколько недель назад в прессе ходили слухи о возможном увольнении Массимилиано Аллегри из «Ювентуса». Впрочем, руководители туринского клуба решили не менять тренера. Поговаривают, что такая позиция боссов может быть связана с финансовыми причинами – отставка Аллегри подразумевает высокие затраты.