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Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Ювентуса» снова запустили хэштег «Аллегри аут»

09 Октября 2022 • 14:57 Комментировать (1)
Торино
...
Ювентус
15.10 19:00

Хэштег «Аллегри аут» снова стал популярен в социальных сетях. Фанаты «Ювентуса», используя этот хэштег, усиливают давление на главного тренера команды. «Старая синьора», напомним, в субботу вечером проиграла в гостях у «Милана» со счётом 0:2. Туринцы занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Несколько недель назад в прессе ходили слухи о возможном увольнении Массимилиано Аллегри из «Ювентуса». Впрочем, руководители туринского клуба решили не менять тренера. Поговаривают, что такая позиция боссов может быть связана с финансовыми причинами – отставка Аллегри подразумевает высокие затраты.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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ТОРИНО ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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ЮвиК
09 Октября 2022 в 15:27
Что тут сказать? #ALLEGRIOUT
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