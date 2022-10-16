В матче против «Ювентуса» в составе «Торино» не было ни одного итальянца - впервые в 21-м веке

Центральным матчем десятого тура итальянского чемпионата Серии А стало туринское дерби - «Ювентус» с минимальным счетом переиграл «Торино» благодаря голу сербского нападающего Душана Влаховича.

Как оказалось, в стартовом составе «Торино», цвета которого защищает и российский футболист Алексей Миранчук, не было ни одного итальянца. Такое случилось впервые в трехочковую эру в итальянском футболе, которая отсчитывается с сезона 1994\1995. Миранчук, напомним, также вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

В следующем туре «Торино» предстоит гостевая встреча с «Удинезе».