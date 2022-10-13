Ди Мария должен полностью восстановиться к чемпионату мира

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария должен полностью вернуться в строй к чемпионату мира в Катаре. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, в матче Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа ди Мария получил мышечную травму, из-за которой его участие в чемпионате мира находилось под сомнением. Тем не менее, если верить источнику, аргентинец полностью должен быть готов к Мундиалю.

Аргентина сыграет на чемпионате мира в одной группе с такими командами, как Саудовская Аравия, Мексика и Польша. В новом сезоне ди Мария отметился голом и ассистом в Серии А.