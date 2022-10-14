После очередного неудачного матча в «Ювентусе» решили поработать какое-то время в закрытом режиме на базе. Большинство футболистов не поддержали это решение, считая, что своеобразный тренировочный сбор не решит проблем команды. Более того, у игроков накопились и другие претензии к главному тренеру Массимилиано Аллегри, о чём рассказывает La Gazzetta Dello Sport. Так, например, футболисты хотят, чтобы тренер был более открытым и чаще общался с ними, особенно по вопросам кадровых решений по составу.

Отмечается, что футболисты недовольны и методами тренировок Аллегри. Игроки на занятиях много бегают, но при этом сохраняют низкую интенсивность.