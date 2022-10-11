Кьеза сыграл в матче молодёжки «Ювентуса»

Среди сплошного негатива для фанатов «Ювентуса», вызванного последними результатами клуба, есть и положительные новости - близко возвращение Федерико Кьезы на поле, он вряд ли сыграет против «Торино», о чем уже заявил Массимо Аллегри, но, вероятно, вернется на поле 25 октября в игре против «Бенфики». Во вторник Кьеза уже сыграл в матче молодежки «Ювентуса», побегав на одном поле с футболистами до 17 лет.

Кьеза получил травму в самом начале года, девятого января в игре прошлого сезона против «Ромы». Тогда «Ювентус», проигрывая 1:3, вырвал победу со счетом 4:3, но потерял своего лучшего форварда, в результате чего пришлось срочно инвестировать в покупку Влаховича.