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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза сыграл в матче молодёжки «Ювентуса»

11 Октября 2022 • 23:49 Комментировать
Торино
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Ювентус
1 3.20 X 3.25 2 2.30
15.10 19:00

Среди сплошного негатива для фанатов «Ювентуса», вызванного последними результатами клуба, есть и положительные новости - близко возвращение Федерико Кьезы на поле, он вряд ли сыграет против «Торино», о чем уже заявил Массимо Аллегри, но, вероятно, вернется на поле 25 октября в игре против «Бенфики». Во вторник Кьеза уже сыграл в матче молодежки «Ювентуса», побегав на одном поле с футболистами до 17 лет.

Кьеза получил травму в самом начале года, девятого января в игре прошлого сезона против «Ромы». Тогда «Ювентус», проигрывая 1:3, вырвал победу со счетом 4:3, но потерял своего лучшего форварда, в результате чего пришлось срочно инвестировать в покупку Влаховича.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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ТОРИНО ЮВЕНТУС
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