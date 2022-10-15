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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Торино» считает, что «Ювентус» не заслужил победу в дерби

15 Октября 2022 • 23:33 Комментировать
Торино
0:1
Ювентус
окончен

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал поражение от «Ювентуса».

Принципиальный поединок, прошедший в рамках Серии А, завершился минимальной победой «бьянконери» на поле заклятого соперника. Автором единственного взятия ворот на 74-й минуте стал Душан Влахович.

«Тяжёлый и напряжённый матч. Думаю, ничья была бы справедливым итогом. «Ювентус» создавал моменты только благодаря нашим ошибкам. Мы не справлялись на стандартах, что неудивительно – нам не хватает игроков, хорошо играющих в воздухе, а в «Ювентусе» таких предостаточно. В остальных аспектах «Торино» выглядел достойно», – отметил в послематчевом интервью DAZN Иван Юрич.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Иван Юрич
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