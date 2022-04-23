Де Врей считает победу над «Ювентусом» переломным моментом для «Интера»

Центральный защитник «Интера» Стефан де Врей считает, что победа над «Ювентусом» имела особое значение для команды.

«Нерадзурри» одолели «Ювентус» в Турине в начале апреля с минимальным счётом. После этого команда Симоне Индзаги сумела одержать ещё четыре победы.

«Перед тем матчем мы ощущали, будто это битва на выбывание. С большими страданиями мы добыли три очка, а затем продолжили побеждать. Мы хотим продолжать в том же духе», – сказал де Врей после выигрыша в поединке с «Ромой» (3:1).

После успешного исхода матча с римлянами «Интер» взобрался на первую позицию, на одно очко опередив «Милан» в турнирной таблице Серии А. До конца сезона остаётся пять туров.