Директор «Ромы» связывает будущее клуба с Моуринью

Спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто прокомментировал успехи главного тренера команды Жозе Моуринью. Пинто надеется, что португальцу удастся добиться результатов с римским клубом.

«Моуринью проделал отличную работу на протяжении сезона. Мы единственная итальянская команда, которая до сих пор играет в еврокубках, это о чём-то говорит. Наша стратегия была понятна с первого дня, она не изменится в будущем. Мы прекрасно знали, что Моуринью внесёт свой вклад не только на поле, а и за его пределами», – заявил Пинто в интервью DAZN.

Напомним, «Роме» предстоит сыграть в полуфинале Лиги конференций против «Лестера».