Моуринью об «Интере»: «Легко побеждать, не имея денег на зарплаты»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался насчёт финансовых проблемах миланского «Интера», с которым римлянам предстоит сыграть сегодня в 19:00 по московскому времени.

«Легко побеждать, не имея денег на то, чтобы платить своим сотрудникам зарплату. «Рома» хочет быть устойчивой во всех планах. Я разделяю видение руководства», – заявил Моуринью на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год. За этот период португалец выиграл с клубом два чемпионских титула Серии А, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Сегодня тренер впервые вернётся на «Джузеппе Меацца» на матч против бывшего клуба.