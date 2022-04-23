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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью об «Интере»: «Легко побеждать, не имея денег на зарплаты»

23 Апреля 2022 • 13:55 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1.62 4.00 5.50
Через 4 ч. 8 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался насчёт финансовых проблемах миланского «Интера», с которым римлянам предстоит сыграть сегодня в 19:00 по московскому времени.

«Легко побеждать, не имея денег на то, чтобы платить своим сотрудникам зарплату. «Рома» хочет быть устойчивой во всех планах. Я разделяю видение руководства», – заявил Моуринью на пресс-конференции перед игрой.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год. За этот период португалец выиграл с клубом два чемпионских титула Серии А, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Сегодня тренер впервые вернётся на «Джузеппе Меацца» на матч против бывшего клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Жозе Моуринью
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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23.04  16:00 Венеция ... Аталанта 6.20 4.60 1.51
23.04  19:00 Интер Милан ... Рома 1.69 4.10 4.90
23.04  21:45 Верона ... Сампдория 1.75 3.90 4.70
24.04  13:30 Салернитана ... Фиорентина 5.40 4.10 1.64
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