Моуринью: «Надеюсь, «Интер» станет чемпионом, они лучше всех в Италии»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о силе сегодняшнего соперника своей команды – «Интера».

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась победой «нерадзурри» – 3:1.

«Интер» есть «Интер» – это лучшая команда Серии А. В их составе выступают сильные во всех аспектах футболисты. При всём уважении, среди них также много «животных» – в хорошем смысле этого слова, – отметил португалец в интервью DAZN.

Моуринью также поделился мнением и об игре своей команды: «Сегодня от нас требовалось сыграть безупречно, но мы этого не сделали. Мы сыграли хорошо, но не идеально.

Меня любят в «Интере», а я люблю «Интер», но я хочу побеждать в каждом матче. Теперь, когда нам больше не придётся играть с ними, я могу сказать, что желаю «Интеру» выиграть скудетто».

Обыграв «Рому», «Интер» забрался на первую строчку в турнирной таблице Серии А за пять туров до финиша.