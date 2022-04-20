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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» всё ещё может продать Мартинеса летом

20 Апреля 2022 • 16:46 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1.65 4.00 5.20
23.04 19:00

Миланский «Интер» предстал перед дилеммой, которая заключается в том, стоит ли клубу продавать нападающего Лаутаро Мартинеса или же оставить в команде как минимум на следующий сезон.

Мартинес считается главным кандидатом на продажу, так как именно за его трансфер клуб может выручить необходимые средства для закрытия долгов и решения финансовых проблем. Аргентинского форварда в последнее время активно связывают с переходом в «Тоттенхэм», где игрока ждёт бывший наставник «Интера» Антонио Конте.

Напомним, вчера Лаутаро Мартинес оформил дубль в ворота «Милана» и вывел «Интер» в финал Кубка Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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