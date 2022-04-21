Абрахам получил награду лучшего игрока Серии А в марте

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам получил награду лучшему футболисту Серии А в марте. Напомним, что в первом месяце весны англичанин отличился за римлян тремя голами в трёх матчах чемпионата.

Свой первый гол в марте Абрахам забил в ворота «Аталанты» и тем самым принёс своей команде важную победу. Затем англичанин отметился дублем в римском дерби против «Лацио», которое закончилось со счётом 3:0 в пользу команды Жозе Моуринью.

Напомним, что Тэмми Абрахам перебрался в «Рому» летом 2021 года из лондонского «Челси». Трансфер нападающего обошёлся итальянскому клубу ровно в 40 миллионов евро.