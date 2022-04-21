«Милан» хочет досрочно прекратить аренду Бакайоко

Полузащитник Тьемуа Бакайоко может покинуть расположение «Милана» на год раньше запланированного срока.

27-летний футболист принадлежит «Челси». В августе прошлого года он присоединился к «Милану» на правах аренды, рассчитанной на два сезона. У «россонери» также есть возможность выкупить игрока.

Однако «Милан» не только не планирует выкупать Бакайоко, но и надеется вернуть его в «Челси» уже по окончании текущего сезона – на год раньше, чем предусмотрено по договору. Об этом сообщает Calciomercato.

Тьемуа Бакайоко сыграл 17 матчей за «Милан» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его аренда обошлась клубу в 2 млн евро.