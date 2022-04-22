Госенс: «В «Аталанте» я мог делать всё, что угодно, а в «Интере» всё труднее»

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс прокомментировал впечатления от своих первых матчей в футболке «нерадзурри». Немец отметил, что пока испытывает трудности с адаптацией.

«Я вынужден начинать всё с нуля, потому что в новом месте должен заново доказывать то, на что способен. В «Аталанте» я мог делать всё, что угодно, так как давно находился в команде. В «Интере» всё труднее, в первые дни меня слишком много контролировали, но я постепенно начинаю сближаться с раздевалкой и налаживать ситуацию», – сказал Госенс в интервью Calciomercato.

Напомним, Госенс перебрался в миланский «Интер» зимой на правах аренды с обязательным правом выкупа из «Аталанты».