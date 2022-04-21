«Астон Вилла» ведёт переговоры о выкупе Ольсена у «Ромы»

Голкипер Робин Ольсен может перебраться в английскую «Астон Виллу» на постоянной основе.

Вратарь сборной Швеции проводит вторую половину текущего сезона в «Астон Вилле» по арендному договору, а права на него принадлежат итальянской «Роме». Согласно данным Football Insider, стороны ведут переговоры о полноценном переходе Ольсена в стан бирмингемского клуба.

32-летний швед впечатлил тренерский штаб «Виллы», несмотря на полное отсутствие игровой практики в текущем сезоне. Стивен Джеррард рассчитывает на Ольсена как на надёжного сменщика Эмилиано Мартинеса, являющегося основным голкипером команды.