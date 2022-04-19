Луис Суарес интересен «Астон Вилле» Джеррарда и ещё двум клубам

Сразу три клуба из разных стран проявляют интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Луису Суаресу.

35-летний уругваец по окончании сезона станет свободным агентом, поскольку его контракт с «матрасниками» подходит к концу в июне. Как утверждает трансферный инсайдер Николо Скира, побороться за подписание Суареса намерены американский «Интер Майами», амстердамский «Аякс» и английская «Астон Вилла».

Знаменитый форвард защищал цвета «Аякса» с 2007 по 2011 год, забив за клуб 111 голов в 159 матчах и впоследствии перейдя в «Ливерпуль». Именно там он и познакомился со Стивеном Джеррардом, который никогда не скрывал восторгов от игры Суареса, а теперь намерен воспользоваться возможностью переманить уругвайскую звезду в свою «Астон Виллу», которую возглавляет с конца прошлого года.