Гризманн выйдет в основе «Атлетико» на матч с «Гранадой»

Мадридский «Атлетико» официально объявил свой стартовый состав на домашний матч чемпионата Испании против «Гранады», который стартует в 22:00 по московскому времени. В основе команды выйдет Антуан Гризманн, для которого это появление в старте станет уже девятым за последние десять матчей.

Состав «Атлетико» выглядит следующим образом: Ян Облак, Рейнилду Мандава, Марио Эрмосо, Стефан Савич, Маркос Льоренте, Хавьер Серрано, Родриго де Поль, Янник Феррейра-Карраско, Коке, Антуан Гризманн, Анхель Корреа.

Напомним, из-за дисквалификации эту игру пропускает полузащитник Жоффре Кондогбья. Француз получил красную карточку в матче прошлого тура против «Эспаньола».