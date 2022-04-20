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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн выйдет в основе «Атлетико» на матч с «Гранадой»

20 Апреля 2022 • 18:57 Комментировать
Атлетико М
0:0
Гранада
1.35 5.00 9.50
перерыв

Мадридский «Атлетико» официально объявил свой стартовый состав на домашний матч чемпионата Испании против «Гранады», который стартует в 22:00 по московскому времени. В основе команды выйдет Антуан Гризманн, для которого это появление в старте станет уже девятым за последние десять матчей.

Состав «Атлетико» выглядит следующим образом: Ян Облак, Рейнилду Мандава, Марио Эрмосо, Стефан Савич, Маркос Льоренте, Хавьер Серрано, Родриго де Поль, Янник Феррейра-Карраско, Коке, Антуан Гризманн, Анхель Корреа.

Напомним, из-за дисквалификации эту игру пропускает полузащитник Жоффре Кондогбья. Француз получил красную карточку в матче прошлого тура против «Эспаньола».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
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Идет 45 минута Атлетико М 0:0 Гранада 1.35 5.00 9.50
20.04  21:00 Сельта ... Хетафе 2.12 3.10 4.00
20.04  22:30 Осасуна ... Реал Мадрид 4.80 3.80 1.76
21.04  20:00 Эспаньол ... Райо Вальекано 2.43 3.20 3.15
21.04  20:00 Леванте ... Севилья 3.45 3.45 2.13
21.04  21:00 Кадис ... Атлетик Б 3.95 3.40 2.03
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