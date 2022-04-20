Сын Симеоне стал одним из самых молодых дебютантов-иностранцев «Атлетико» под руководством своего отца

Сегодняшний день стал знаменательным для всей семьи Симеоне и юного Джулиано в частности.

Вингер молодёжного состава «Атлетико» Джулиано Симеоне стал третьим в списке самых молодых иностранных игроков, когда-либо игравших за «матрасников» под руководством Диего Симеоне в Ла Лиге (19 лет и 123 дня), сообщает Opta.

Лидируют в данном рейтинге уругваец Хосе Мария Хименес (18 лет и 237 дней) и француз Люка Эрнандес (18 лет и 310 дней).

Джулиано Симеоне появился на поле в компенсированное ко второму тайму время в домашнем поединке «Атлетико» против «Гранады», который завершился нулевой ничьей.