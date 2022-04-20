«Гранада» отобрала очки у «Атлетико» в Мадриде впервые за почти полвека

В стартовом матче 33-го тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» принимал в домашнем матче «Гранаду». Несмотря на все усилия, подопечным Диего Симеоне, все еще выступающим в качестве чемпионов Испании (теоретически, возможность взять титул у них еще есть), не удалось поразить ворота скромных гостей.

«Гранада» потом и кровью заработала очко в гостевом матче с «Атлетико» - и это случилось впервые с далекого 1974 года. Тогда матч также завершился нулевой ничьей. В этом промежутке времени «Гранада» еще девять раз выезжала в гости к «Атлетико», но каждый раз терпела поражение.