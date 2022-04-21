«Атлетико» лишился шансов на чемпионство

Действующий чемпион Испании в лице мадридского «Атлетико» потерял шансы на титул в этом сезоне.

Подопечные Диего Симеоне в рамках 33-го тура испанской лиги не сумели взломать оборону «Гранады» и сыграли с аутсайдером в нулевую ничью. На данный момент, за пять туров до окончания чемпионата, «матрасники» отстают от лидирующего мадридского «Реала» уже на 17 очков.

Напомним, что футболисты «Атлетико» занимают вторую строчку в таблице. Идущая следом «Барселона» отстаёт от «матрасников» на один балл, но у каталонцев есть две игры в запасе.