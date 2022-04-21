Симеоне: «Игроки устали»

В первом матче 33-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» не сумел забить «Гранаде» и впервые с 1974 года потерял очки в матче с этим соперником. Диего Симеоне, наставник «Атлетико», считает, что его команда попросту подустала, а посему не смогла переиграть соперника. В игре «Атлетико» наметился спад, двумя турами ранее команда проиграла «Мальорке».

- Мы должны создавать больше возможностей и быть настойчивее в их реализации. «Гранада» очень хорошо защищалась, они хорошо спланировали игру, и мы пытались найти путь, но не смогли. Позади целая серия трудных матчей, «Мальорка», «Сити», игра вдесятером против «Эспаньола». Игроки устали, это не оправдание, это факт, - считает Симеоне, слова которого цитирует Diario AS.