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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне считает, что Лемар является уникальным футболистом для «Атлетико»

19 Апреля 2022 • 15:19 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
1.30 5.30 11.00
20.04 20:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о пользе, которую приносит его команде полузащитник Тома Лемар. По словам аргентинца, у клуба нет в составе футболистов, которые могли бы исполнять настолько разные функции, как это делает Лемар.

«Лемар отличается от тех игроков, которых мы имеем в составе. В плане выходы из обороны в атаку он является ключевым футболистом. Он является единственным, кто умеет выполнять настолько разные функции», – сказал Симеоне на пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании против «Гранады».

Напомним, на прошлых выходных мадридский «Атлетико» вырвал победу на последних секундах матча против «Эспаньола». Победный гол «матрасников» с пенальти забил Янник Феррейра-Карраско.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Тома Лемар
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АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
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