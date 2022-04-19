Симеоне считает, что Лемар является уникальным футболистом для «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о пользе, которую приносит его команде полузащитник Тома Лемар. По словам аргентинца, у клуба нет в составе футболистов, которые могли бы исполнять настолько разные функции, как это делает Лемар.

«Лемар отличается от тех игроков, которых мы имеем в составе. В плане выходы из обороны в атаку он является ключевым футболистом. Он является единственным, кто умеет выполнять настолько разные функции», – сказал Симеоне на пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании против «Гранады».

Напомним, на прошлых выходных мадридский «Атлетико» вырвал победу на последних секундах матча против «Эспаньола». Победный гол «матрасников» с пенальти забил Янник Феррейра-Карраско.