«Атлетико» - самая грубая команда в пятерке лучших чемпионатов Европы

В стартовом матче 33-го тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» принимает в домашнем матче «Гранаду». Подопечные Диего Симеоне - самая грубая команда в нынешнем сезоне, если судить по количеству красных карточек в матчах чемпионата.

Их на счету футболистов «Атлетико» уже целых семь - и это, наряду с семью красными карточками у «Мальорки», является не только самым высоким показателем в Ла Лиге, но и среди всех пяти главных европейских чемпионатов. Также это антирекорд мадридского «Атлетико» в период нахождения у руля Диего Симеоне - то есть за последние десять лет.