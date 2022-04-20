«Атлетико» потерял очки вслед за конкурентами

Лидеры испанской Ла Лиги продолжают терять очки в концовке сезона. В последние дни проиграли «Севилья», «Барселона» и «Бетис». Потерпел неудачу и «Атлетико», который в Мадриде встречался с «Гранадой», застрявшей в зоне вылета. Команда Диего Симеоне лишь раз попала в створ ворот противника, чего было мало для итогового успеха.

Итог 0:0, «Атлетико» на чистом втором месте, но сыграл больше матчей, чем те же «Барселона» с «Бетисом».