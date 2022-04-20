«Атлетико» потерял очки вслед за конкурентами

Итог 0:0, «Атлетико» на чистом втором месте, но сыграл больше матчей, чем те же «Барселона» с «Бетисом».
Протокол игры
Облак Ян•Савич Стефан • 45'Эрмосо Марио•Мандава Рейнилду 29' 46' (Суарес Луис ( 46') •Льоренте Маркос•Де Пауль Родриго • 78'Серрано Хавьер 46' (Врсалько Шиме ( 46') •Коке Хорхе•Карраско Янник•Корреа Анхель 66' (Лоди Ренан ( 66') •Гризманн Антуан 70' (Кунья Матеус ( 70')
Машимиану Луиш•Кини Марин • 3'Виктор Диаз • 74'Дуарте Домингуш•Эскудеро Серхио • 58'Милья Луис•Петрович Ньегош•Пуэртас Антонио • 83'Кольядо Алекс 76' (Бакка Карлос ( 76') •Мачис Дарвин 62' (Узуни Мюрто ( 62') •Суарес Луис III 76' (Монторо Анхель ( 76')
20 апреля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).