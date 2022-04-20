Эриксен может заменить Коутиньо в «Астон Вилле»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен летом может стать игроком «Астон Виллы».

Действующий контракт Эриксена с «Брентфордом» рассчитан до конца текущего сезона. Как сообщалось ранее, стороны обсудят новое соглашение ближе к концу кампании. Однако 30-летний датчанин имеет и другие варианты продолжения карьеры в Англии: подписать его, по разным данным, готовы «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Как утверждает издание GiveMeSports, Эриксен также интересен «Астон Вилле». Бирмингемцы могут обратиться к нему в том случае, если не сумеют сохранить в своих рядах арендованного у «Барселоны» Филиппе Коутиньо, за выкуп которого не готовы платить требуемые каталонцами 40 млн евро.