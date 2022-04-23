​Где смотреть матч «Лестер» - «Астон Вилла» онлайн

В 34-м туре чемпионата Англии «Лестер» будет принимать «Астон Виллу».

Поединок на поле стадиона «Кинг Пауэр» стартует в 17:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Лестер» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Едва ли «лисам» удастся подняться в еврокубковую зону, но это не означает, что команда будет проводить оставшуюся часть сезона спустя рукава. В субботу «Лестер» примет «Астон Виллу», которая ещё не обеспечила себе место в АПЛ на следующий футбольный год.