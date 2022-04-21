Джеррард посетил матч «Марселя» ради потенциального новичка «Астон Виллы»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Стивен Джеррард посетил матч чемпионата Франции, чтобы увидеть в деле полузащитника Бубакара Камара.

22-летний опорный хавбек «Марселя» интересен ряду английских клубов, но главным претендентом на его подписание в последние недели назывался мадридский «Атлетико».

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард лично посетил недавний поединок «Марселя» против «Нанта», прошедший в рамках французской Лиги 1, чтобы оценить уровень игры Камара, сообщает Express. Контракт футболиста истекает в июне, поэтому он будет доступен в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Бубакар Камара отыграл за «Марсель» 41 матч, забив 1 гол.