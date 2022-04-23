Мхитарян хочет продлить контракт с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян хочет остаться в римском клубе вопреки истекающему летом контракту. Об этом сообщил спортивный директор клуба Тьяго Пинто в интервью изданию DAZN.

«Нет никаких проблем с продлением контракта Мхитаряна. Игрок хочет остаться, а клуб разделяет его желание», – сказал Пинто. Сейчас «Рома» активно работает над продлением контракта с армянским полузащитником.

Напомним, что Мхитарян летом отказался от возможности перебраться в чемпионат России. Футболист заявил, что хочет остаться в Европе. Интерес к Генриху ранее проявляли другие клубы из чемпионата Италии.