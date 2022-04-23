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Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян хочет продлить контракт с «Ромой»

23 Апреля 2022 • 19:39 Комментировать
Интер Милан
3:0
Рома
1.77 3.80 5.05
2-й тайм

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян хочет остаться в римском клубе вопреки истекающему летом контракту. Об этом сообщил спортивный директор клуба Тьяго Пинто в интервью изданию DAZN.

«Нет никаких проблем с продлением контракта Мхитаряна. Игрок хочет остаться, а клуб разделяет его желание», – сказал Пинто. Сейчас «Рома» активно работает над продлением контракта с армянским полузащитником.

Напомним, что Мхитарян летом отказался от возможности перебраться в чемпионат России. Футболист заявил, что хочет остаться в Европе. Интерес к Генриху ранее проявляли другие клубы из чемпионата Италии.

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Рома Генрих Мхитарян
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