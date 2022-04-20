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Лофтус-Чик заинтересовал «Рому»

20 Апреля 2022 • 16:04 Комментировать
Челси
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Арсенал
1.85 3.60 4.30
Через 3 ч. 9 мин.

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик вошёл в сферу интересов итальянской «Ромы». По сообщениям Daily Mail, главный тренер римлян Жозе Моуринью видит в англичанине отличный вариант для усиления центральной линии.

По сведениям источника, в услугах футболиста заинтересованы также 3 клуба из чемпионата Англии. Речь идёт о «Вест Хэме», «Эвертоне» и «Кристал Пэласе», за который футболист уже выступал на правах аренды в сезоне 2017/18.

Напомним, «Рома» прошлым летом купила другого воспитанника «Челси» – нападающего Тэмми Абрахама, который стоил римскому клубу 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Рубен Лофтус-Чик
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